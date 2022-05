Kate Middleton e William d’Inghilterra contro Andrea di York per la tenuta di Windsor

All’interno della famiglia Reale inglese è scoppiata la guerra per l’Adelaide Cottage, una dimora storica (del 1831) che si trova all’interno della tenuta di Windsor. A volerla sono sia i duchi di Cambridge che il principe Andrea, che però parte fortemente svantaggiato viste le sue magagne con la legge e con l’opinione pubblica, a causa di un’accusa di stupro patteggiata con un esoso risarcimento.

I duchi vorrebbero essere vicini alla regina e ai genitori di Kate, che vivono a 40 minuti di auto proprio da Windsor. Dopo aver visitato diverse ville proprietà della sovrana, i duchi hanno scelto Adelaide Cottage, che un tempo fu il nido d’amore della principessa Margaret e del suo capitano Peter Townsend. Il cottage è stato rinnovato nel 2015 e non c’è bisogno di metterci di nuovo mano, quindi sarebbe pronto per ospitare l’allegra famigliola, se non fosse che la casa è ambita anche dal principe Andrea che vorrebbe piazzarci la figlia Eugenie che attualmente vive a Frogmore Cottage, ex residenza di Harry e Meghan.

La diatriba va ben oltre le mere questioni economiche e logistiche. Se da un lato è vero che i duchi vogliono far crescere i figli in campagna, vogliono anche stare vicini a Sua Maestà e impedire che la Regina sia troppo influenzata da Andrea che la va a trovare quotidianamente per riconquistare ufficialmente il suo posto nella Royal Family nonostante i guai combinati. L'alternativa dimora per Kate e Harry sarebbe il Royal Lodge, un posticino con trenta stanze di cui sette da letto, che però è occupato proprio da Andrea e dalla ex moglie Sarah Ferguson, quindi si tornerebbe punto a capo. Chi spunterà la lotta alla dimora più vicina a Sua Maestà?