L’azienda di Sex Toys è alla ricerca di tester ufficiali

Se una dei vostri passatempi preferiti è l'autoerotismo a casa, forse c’è l’offerta di lavoro ideale per voi: potete candidarvi fino al 15 maggio per diventare tester di sex toys per UberKinky, un’azienda britannica che vende online prodotti per animare la vita sessuale dei suoi clienti.

L’unico requisito per candidarsi è quello di avere 18 anni, i prescelti riceveranno comodamente a casa i prodotti da provare e di cui dovranno fornire un’accurata recensione. Per testarne uno con la dovuta attenzione avranno a disposizione un mese di tempo, dopo di che ne riceveranno un altro per il mese successivo. Quella di far provare i propri prodotti agli utenti è una tendenza generale che si è molto sviluppata con la nascita degli influencer che contribuiscono a creare vere e proprie community intorno a certi marchi e prodotti.

Luke Taylor, direttore di UberKinky, ha dichiarato: “Siamo estremamente impegnati a offrire ai nostri clienti i prodotti più innovativi e ci preoccupiamo sempre di ciò che pensano. Ecco perché volevamo assicurarci che gli ultimi prodotti in arrivo sul nostro sito ricevessero il sigillo di approvazione da parte loro”.

Pronti per rilassarvi lavorando per UberKinky?