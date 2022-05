Cristina Chiabotto al mare: il primo bikini col pancione in bella mostra

Cristina Chiabotto, si è concessa qualche giorno di relax a Santa Margherita Ligure con il marito Marco Roscio e la figlia Luce. Dopo un bel giro nel borgo ligure si è concessa il primo bikini di stagione e per giunta con il pancione della sua seconda gravidanza in corso. Il lieto annuncio è arrivato a Pasqua e la pancia già si vede chiaramente. Luce, la primogenita compirà un anno domani, 7 maggio, mentre già è in corso il bis.

Il settimanale Gente l’ha paparazzata felice e contenta mentre si gode il momento familiare idilliaco; la conduttrice ha una casa vacanze proprio nel paesino ligure, da brava piemontese. Si è concessa prima un giro per negozi mentre Luce sonnecchiava nel passeggino e poi si è goduta il sole insolitamente caldo di primavera, mostrando le forme da futura mamma in bikini. ed è la prima volta che la vediamo così, essendo solitamente molto riservata.

Chiabotto ha deciso di concentrarsi sulla famiglia a tempo pieno con le due gravidanze in un anno, ma poi ha tutte le intenzioni di tornare al lavoro, di cui non potrebbe fare a meno!