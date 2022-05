Manuel Bortuzzo a Verissimo: la fine della storia con Lulù è stata una mia decisione

Sabato scorso, nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, Manuel Bortuzzo ha definito meglio le dinamiche che hanno portato alla fine della relazione con Lulù Selassiè. A chi crede che ci sia lo zampino del padre nella loro rottura, lui ha risposto: "La decisione di lasciarci? È stata solo mia, nessuno mi ha condizionato". “La mia famiglia mi ha sempre supportato nei miei progetti di vita, ma mi hanno sempre lasciato libero nelle scelte personali. Nessun lavaggio del cervello da parte di genitori e amici ho deciso io di lasciarla", dice Bortuzzo rispondendo alle critiche e alle insinuazioni di alcuni rotocalchi. A detta dell'ex concorrente del Gf Vip. Salassié si sarebbe rivelata molto diversa da come era dentro la casa. "È mancato il venirsi incontro. Non c’era rispetto delle cose, non c’era rispetto di niente. Mi è crollato il mondo addosso quando ho visto certe cose", aggiunge l’ex gieffino.

Una delle cose più eclatanti della fine della loro relazione è stata la modalità, visto che l’annuncio è arrivato attraverso un comunicato, prima ancora che le cose fossero chiare tra loro due, in apparenza: "Io le ho parlato tante volte, ma lei non mi ha mai ascoltato – si giustifica Bortuzzo – Allora ho deciso di far uscire il comunicato e l'ho bloccata, era l'unico modo per farmi ascoltare. Ma non l’ho lasciata così, era da tempo che cercavo di dire a Lulù che le cose non andavano bene per tanti motivi che non voglio dire perché sono affari nostri”.