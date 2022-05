Provava da anni ad avere un figlio con il marito , lui ha messo incinta sua sorella

Una donna ha condiviso la sua drammatica storia di vita sulla rubrica di un giornale inglese. La donna ha raccontato di aver provato per anni a concepire con un figlio, ma senza mai riuscirci. I due sono andati in crisi e lei ha scoperto che il marito la tradiva da tempo con sua sorella. Il peggio dei tradimenti possibili. Marito e moglie si sono così trasferiti per provare a ricominciare in serenità, ma dopo poco è arrivata la chiamata dell’amante che annunciava di essere rimasta incinta, che beffa. “Quando io e il mio ex eravamo sposati, abbiamo avuto problemi di concepimento e anni di angoscia – racconta la donna – Pensavo che il nostro matrimonio fosse abbastanza forte da sopravvivere a questo, poi ho scoperto che aveva una relazione con mia sorella. Abbiamo avuto un enorme, traumatico confronto e io e il mio ex marito abbiamo deciso di trasferirci e ricominciare da capo. Poche settimane dopo esserci trasferiti, mia sorella ha dato la notizia che era incinta. A quel punto il mio ex ha divorziato da me per mettere su famiglia con lei”.

Naturalmente le due sorelle non potevano più vedersi e dovevano partecipare a turno alle riunioni di famiglia. Ora la donna si chiede, se, passati alcuni anni, non sia il caso di riconciliarsi o perlomeno provare a convivere durante le ricorrenze familiari. In realtà la donna ha pensato di sbirciare il profilo Facebook della sorella prima di rivederla e non sembra essere pronta a rincontrarla: “Ho visto centinaia di foto felici di loro come famiglia. Il mio ex marito che la baciava dopo che aveva appena partorito, foto della festa del primo compleanno, viaggi di famiglia, ecc”. Forse è il caso di aspettare ancora un po’ per una serena convivenza.