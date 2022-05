Secondo un chirurgo indiano anche le persone transgender protrebbero diventare madri

Il dottor Nerendra Kaushik è un chirurgo indiano che gestisce una clinica a New Delhi dove effettua molte operazioni di cambio sesso. A suo dire sarà possibile in futuro che un transgender MtoF (da uomo a donna), possa avere dei figli, facendosi trapiantare anche l’utero. Al momento si tratta di una cosa mai sperimentata e poco discussa, ma secondo il medico indiano sarebbe un passo molto importante per chi ha intrapreso un percorso di cambio sesso: “Ogni donna transgender vuole essere il più femminile possibile", ha dichiarato in un'intervista “E questo include anche essere una madre. La strada verso questo obiettivo è con un trapianto di utero. Questo è il futuro. Non possiamo prevedere esattamente quando ciò accadrà, ma accadrà molto presto. Abbiamo i nostri piani e siamo molto molto ottimisti su questo". Gli organi trapiantati sarebbero donati o da un donatore morto o da una donna che volesse diventare uomo, rinunciando al proprio utero. Una volta ottenuto l’utero, la persona, se desidera diventare madre, dovrebbe procedere con la fecondazione in vitro e partorire, ma niente di simile è mai stato fatto, né ipotizzato realisticamente. In passato trapianti di utero sono stati effettuati, ma da donna a donna su pazienti che avevano problemi come l’utero sottosviluppato o assente. Si tratta certamente di una operazione molto delicata e addirittura pericolosa, secondo alcuni medici, se effettuata da donna a persona transessuale. Il professor Robert Winston, uno dei massimi esperti britannici in materia, ha commentato così l’ipotesi trapianto di transgender: “I problemi sono enormi, sarebbe un'operazione estremamente difficile. (nei trasngender) Non hai ancora una cervice o una vagina funzionanti per consentire il canale del parto. Il rischio di morte per la paziente sarebbe molto alto. Sia dall'operazione per consentire il trapianto che dalla gravidanza”. Insomma per ora rimane un’ipotesi azzardata, che fa comunque già discutere molto.