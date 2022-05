Daryl Kennedy: il ladro pentito che offre consigli su come evitare di essere derubati

Daryl Kennedy, 58 anni, era un ladro professionista. A suo dire ha messo a colpo 20.000 rapine in casa! Oggi è pentito e ha pensato di aiutare il prossimo offrendo preziosi consigli su come difendersi da chi, come faceva lui, entra in casa per rubare.

La sua carriera è lunga e “gloriosa”: ha iniziato a rubare a 9 anni, da quando il padre ha voluto iniziare a insegnargli il mestiere e lo portava con sé; una volta autonomo ha proseguito da solo. L’uomo ha anche viaggiato “per lavoro”, trascorrendo un periodo in Australia di alcuni anni, durante i quali prendeva di mira ville di lusso per portare via gioielli e vestiti da personaggi famosi. Certamente una carriera di tutto rispetto nel suo settore. Al culmine della sua carriera, rapinava fino a 15 case al giorno e aveva una banda di ladri professionisti al suo servizio.

Alla fine però Daryl è stato catturato nel 2014 e ha dovuto scontare 5 anni di carcere, rilasciato nel 2019 ha deciso di cambiare vita e sfruttare la sua abilità in materia di furto per aiutare il prossimo a difendersi proprio dalle rapine. Secondo Daryll, oltre al classico sistema di sorveglianza a circuito chiuso per difendere la casa, bisognerebbe collaborare con i vicini di casa. Se uno ha solo le proprie telecamere, al ladro basta rubare il disco rigido una volta entrato, ma se si hanno puntate anche le telecamere dei vicini, il ladro non vorrà dovere entrare in due case vicine con un rischio molto alto di essere scoperto o di non riuscire nell'impresa. I generale fare amicizia con i vicini può aiutare ad avere più occhi vigili sulla vostra casa. Il ladro pentito suggerisce poi di investire per chiudere con catenaccio o simili il soggiorno e la cucina, perché così i ladri se entrano da queste due stanze saranno in trappola e preferiranno darsi alla fuga piuttosto che buttare giù la porta interna.

Se fate piani per le vacanze, secondo l’ex ladro, dovrete tenerli per voi e non condividerli con nessuno, le voci si spargono in fretta. Un’altra buona idea è quella di lasciare una luce accesa quando andate via, questo confonderà le idee ai ladri. Infine se cercate un nascondiglio efficace dove lasciare i contanti, il ladro suggerisce di comprare un pouf con una zip e infilare lì dentro le cose di valore, la cosa migliore sarebbe poi metterlo nella stanza dei bambini, se esiste, i ladri, infatti, andranno dritti alla stanza padronale in cerca di gioielli e cose di valore!

Avete segnato tutto? Il parere dell’esperto è sempre da tenere in considerazione.