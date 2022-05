Maestra salva bimbo dal soffocamento: aveva visto la manovra in Grey’s Anatomy

Una maestra di Perugia ha salvato un bambino che si stava strozzando con una merendina. La maestra, Flavia Napolitano, è intervenuta con grande freddezza, come se avesse fatto il corso di disostruzione pediatrica, invece aveva semplicemente guardato Grey’s Anatomy!

La maestra ha raccontato così l’accaduto: “Eravamo in classe, durante la ricreazione. Gli alunni stavano facendo colazione. A un certo punto l’ho notato: il bambino era diventato blu, non respirava più. I compagni non se ne erano accorti. Ho chiesto subito a voce alta i soccorsi ma bisognava fare in fretta e così mi sono avvicinata, mi sono accosciata l’ho messo a pancia sotto appoggiandolo sul mio ginocchio, gli ho dato quattro colpi tra la schiena e il collo. Con vigore. Al quarto colpo dalla sua bocca è uscito un pezzo di merendina. Ha ripreso a respirare. Io mi sono messa a piangere, pensavo di avergli rotto qualche costola”.

La prima a sorprendersi che tutto sia andato liscio è stata la maestra: "Non immaginavo minimamente che ricordando una manovra vista in una serie tv potessi salvare la vita di un bambino”. Certo questa volta è andata bene così, ma conoscere le manovre di emergenza ed essere preparati agli inconvenienti di questo tipo è fondamentale, al di là dei telefilm.