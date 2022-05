Harry e Meghan tra poco rivedranno Kate e William: l'ultima volta è stato 2 anni fa

I duchi di Sussex sono stati recentemente nel Regno Unito, appena prima di andare agli Invictus game, ma hanno trovato il tempo solo per un rapido saluto a sua maestà la Regina. Tra poco meno di un mese, però, in occasione dei festeggiamenti per il Giubileo di platino, rivedranno William e Kate e con ogni probabilità sarà un incontro incandescente. L’ultima volta che si sono visti il clima già non fu dei migliori; le due coppie sono apparse insieme l’ultima volta nel marzo 2020, al Commonwealth Day Service, in occasione dell’ultimo impegno da working royals dei Sussex, in quella circostanza volavano sguardi tra l’imbarazzato e il cagnesco. I due fratelli, senza le rispettive consorti, si sono già visti in un paio di occasioni da quando Harry è volato oltreoceano: la prima al funerale del principe Filippo e poi all’inaugurazione della statua di Lady Diana a Kensington Palace. Sotto i riflettori si sono mostrati sereni e tranquilli (e ci mancherebbe, un funerale non è un buon momento per discutere), ma l'esperto della Royal Family Robert Lacey, sostiene che i due abbiano furiosamente litigato appena dopo il funerale, una volta tornati al Castello di Windsor. Il motivo della discordia? Sarebbe stato come sempre Meghan Markle che da quando è entrata in famiglia ha creato diverse tensioni, soprattutto per la sua presunta invidia nei confronti di Kate Middleton, invece sempre impeccabile sia per la Royal Family che per l’opinione pubblica inglese.

Ora che il Giubileo si avvicina, la tensione sale; anche se Harry e Meghan non saranno presenti sul balcone reale in occasione del Trooping the Colour del 2 giugno, c’è da scommettere che i 4 troveranno il modo di confrontarsi e fare scintille, come sempre.