Julia Fox al supermercato in reggiseno e mutande: perché no?

Julia Fox, attrice italiana naturalizzata statunitense, sta facendo parlare di sé in questi giorni per una provocazione “intima”. Si è presentata a fare la spesa al supermercato in mutande e reggiseno. Sopra l’intimo solo un lungo giacchetto di jeans e un paio di stivali anche quelli di jeans. La cosa incredibile è che pure indossando solo intimo, l'attrice aveva addosso una cifra da capogiro mentre andava in un alimentari di Hollywood: un reggiseno di cotone nero e biancheria intima abbinati a un blazer di jeans, stivali al ginocchio (950$) e borsa morbida (835$),entrambi del suo designer preferito Alexander Wang. Le foto sono apparse prima sul Daily Mail e a catena sugli altri giornali e sul web. Ma la sua risposta è ancora più provocatoria. "Io penso che se questo look è socialmente accettato in spiaggia, dovrebbe esserlo ovunque", riflessione interessante, in effetti. Nel frattempo si sprecano i meme; il più divertente? Quello che recita: "Quando è il giorno del bucato ma hai delle commissioni da sbrigare", meme che lei stessa ha ironicamente condiviso nelle sue storie Instagram.

In effetti le temperature si sono alzate improvvisamente anche qui in Italia, voi come state andando vestiti al supermercato? Maggio sembra comunque ancora un po’ presto sia per il bikini in spiaggia che al supermercato!