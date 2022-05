Processo Heard- Depp: è l’ora di Kate Moss

Siamo giunti quasi al termine del processo/show che sta tenendo banco sulle riviste di tutto il mondo: Heard aveva accusato Depp di violenze domestiche e l’attore l’ha citata in causa per diffamazione, avendo perso una barca di soldi a causa del danno di immagine.

Dopo un susseguirsi di dichiarazioni al vetriolo, ora i riflettori saranno tutti puntati su Kate Moss che testimonierà mercoledì a favore di Depp in video conferenza.

La modella è stata tirata in causa da Amber Heard che ha riferito un episodio secondo cui Depp avrebbe spintonato e fatto cadere Kate Moss, all’epoca sua fidanzata, giù per le scale; l’episodio però non sarebbe mai stato confermato dalla modella e sarebbe stato poi bollato come una montatura, motivo per cui gli avvocati di Depp erano molto contenti che Heard avesse tirato in ballo questa storia che permette a Kate Moss di testimoniare in favore di Depp, essendo i due in buoni rapporti.

Nel frattempo in aula tengono banco il dito mozzato di Depp e le ragioni di quella ferita: "Non poteva esserselo tagliato con la bottiglia di vodka che gli avrebbe scagliato addosso Amber", ha deposto un ortopedico, Richard Moore, che fa parte dei periti di parte chiamati dalla Heard. Secondo il medico nessuna scheggia di vetro è stata trovata nella carne all'atto della medicazione. "In tutti i miei anni di pratica, non ho mai visto ferite simili causate nel modo descritto da Depp", ha detto. Secondo Amber, Johnny, travolto dalla rabbia, si è provocato da solo la lesione sbattendo un cellulare contro il muro. Dove stia la verità non è ancora chiaro, ma potrebbe diventarlo dopo venerdì, quando la giuria popolare si esprimerà a riguardo.