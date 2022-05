Ecco come mai l’avvocato di Johnny Depp fa un pugno di vittoria quando Heard cita Kate Moss

Il processo più seguito dell’anno è sicuramente quello che vede contrapposti Amber Heard e il suo ex marito, Johnny Depp, lui l’ha accusata di diffamazione e in queste settimane si svolge il confronto in aula. In questo momento il processo è in pausa e riprenderà il 16 maggio, ma poco prima dello stop c’è stata una scena che è stata analizzata per filo e per segno da fan, curiosi e appassionati di processi. Il momento sotto la lente di ingrandimento è quello in cui l’ex moglie di Johnny Depp stava citando un presunto momento di maltrattamento ai danni di Kate Moss, ex fidanzata di Depp. Heard ha citato la modella in relazione al racconto dell’episodio in cui lei stessa avrebbe tirato a Depp un pugno: la coppia stava litigando quando la sorella di Heard si è messa in mezzo nel tentativo di placare l’attore. a quel punto Heard avrebbe tirato un pugno a Depp. La donna si è giustificata dicendo che lo ha fatto poiché era influenzata dal fatto che Depp avesse in passato buttato giù per le scale l’ex fidanzata Kate Moss durante una lite.

“Ricordavo informazioni che avevo sentito [che] ha spinto un’ex ragazza – credo fosse Kate Moss – giù per le scale. Avevo sentito questa voce da due persone ed era fresca nella mia mente”, ha detto in aula Heard. Nell’esatto momento in cui la donna ha rilasciato questa dichiarazione, sul volto di Benjamin Chew, avvocato di Depp, è apparso un sorrisetto di soddisfazione e insieme un pugno di trionfo. Come mai? Presumibilmente perché gli avvocati chiameranno proprio Kate Moss a testimoniare e sono convinti che la sua testimonianza sarà diversa rispetto a quanto raccontato da Heard e questo contribuirebbe a rafforzare la tesi che sia un articolato piano di diffamazione nei confronti del divo.