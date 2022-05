Isola dei Famosi: chi molla e chi resta

Ieri doveva essere la finale dell'Isola dei Famosi, invece posticipata di un mese. Le sorprese però non sono mancate e per tanti è stata in effetti la fine dell’Isola. Durante la settimana i naufraghi dovevano comunicare la loro volontà o meno di proseguire il programma prolungato: a sorpresa Guendalina e Alessandro, tra i più amati, scelgono di lasciare definitivamente il gioco. Il figlio di Carmen Di Pietro ha deciso di ritornare in Italia per poter affrontare gli esami all'università. Alessandro ha confermato la sua decisione tra gli applausi dello studio.

E su Playa Sgamada anche Blind e Licia decidono di tornare in Italia. Oltre a chi sceglie di mollare, c'è il verdetto del televoto. Tra Estefania, Roger, Luca e Gennaro in nomination, viene scelto dal pubblico proprio quest’ultimo che dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima. Prima di andare via può fare la sua ultima Nomination e decide di dare il Bacio di Giuda a Carmen. Nonostante i molti addii, è comunque tempo di nomination: la più votata dal gruppo risulta essere Maria Laura. Ma il nuovo leader, Luca Daffrè, sceglie di mandare al televoto Roger. Sono dunque Maria Laura e Roger i nominati della settimana che si sottoporranno al giudizio del pubblico. Il papabile vincitore o vincitrice è sempre più un'incognita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L'Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)