AAA cercasi mangiatori di hamburger a pagamento

Se ami mangiare hamburger, panini e patatine fritte, ti farà piacere sapere che c’è un'azienda che è alla ricerca di “Takeaway Testers” che verranno pagati 1200 euro per mangiare piatti di fast food come Subway, McDonald’s e simili. L’offerta originale la trovate sul sito web di mercato britannico MaterialsMarket.com. L’obiettivo della persona assunta sarà assaggiare una serie di pasti del fast food precedentemente votata dai commercianti e inserita in una top ten. I tester selezionati riceveranno sia un compenso monetario che del cibo gratuito tra cui un Big Mac e un panino alla marinara con polpette di Subway. Il tester dopo aver divorato tutto dovrà compilare un diario con alcune informazioni sul pasto consumato e sulle sue sensazioni dopo averlo mangiato. Tra le domande a cui rispondere ci sarà quella sul come si sentono, sul loro livello di energia e soddisfazione. Tutte queste informazioni saranno rielaborate e il sito MaterialsMarket insieme a un nutrizionista stilerà una guida che indica i migliori pasti per i commercianti in movimento.

Il co-fondatore di MaterialsMarket.com, Samuel Hunt, ha spiegato al Mirror perché i fast food sono importanti soprattutto per chi lavora nel commercio: “Se vai nel tuo locale Greggs o McDonald’s la mattina presto o all’ora di pranzo, è molto probabile che vedrai i commercianti prendere il cibo per la giornata. Anche se il fast food ha connotazioni negative, per i commercianti questi pasti sono convenienti! Nei lavori commerciali sei fisicamente messo al lavoro e, di conseguenza, bruci molte calorie. Per questo un pasto sostanzioso è una necessità per mantenerti pieno, soddisfatto ed energizzato durante la giornata lavorativa. Siamo davvero entusiasti di lanciare questo esperimento. Poiché lavoreremo con un nutrizionista sui risultati, non vediamo l’ora di condividere con la nostra comunità i migliori pasti ‘fast food’ da mangiare quando si lavora. Se non ti dispiacerebbe essere pagato per testare alcuni dei fast food preferiti del Regno Unito, fai domanda ora!”. Se vi interessa testare panini gratis nel Regno Unito, fatevi avanti!