Charlene di Monaco finalmente sorridente insieme alla figlia Gabriella

La principessa Charlene di Monaco e la figlia Gabriella sono apparse sorridenti ed elegantissime in occasione della Fashion Week di Monte Carlo a cui hanno partecipato. È la prima volta che le vediamo da sole in un’occasione ufficiale dopo il difficile periodo trascorso all’estero dalla principessa. Nella foto che Charlene ha pubblicato su Instagram c’è tutto il suo entusiasmo: "Ho adorato ogni momento della preparazione della mia Principessa per il suo primo evento ufficiale. Ci aspettiamo una bellissima serata ai premi della moda".

Durante le sfilate, la principessa è stata intercettata a bordo passerella da Nice Matin, e non si è sottratta ad una breve intervista sul suo stato di salute: “È ancora fragile e io non voglio andare troppo veloce. Il cammino è stato lungo, difficile e molto doloroso”. Charlene ha anche detto di aver concentrato tutti i suoi sforzi sui “figli, su mio marito e sulla mia salute, che sono le mie priorità”. Sui rumor che la vorrebbero invece ormai lontana dal marito, tanto da vivere in Svizzera da sola, la principessa ha voluto tagliare corto, ma anche mettere a tacere possibili pettegolezzi: ”È spiacevole che alcuni media spaccino questi rumors sulla mia vita, sulla mia coppia. Noi siamo esseri umani come tutti, e come tutti abbiamo emozioni e fragilità”. Infine la principessa ha chiuso lasciando un’immagine di serenità: “Alberto mi ha sostenuto enormemente, ha fatto di tutto per proteggere me e i nostri figli. Sono felice di essere tornata a Monaco, dalla mia famiglia. E grata a chi mi ha sempre mandato messaggi positivi e calorosi quando ero lontana”. Tutto è bene quel che finisce bene (sembra).