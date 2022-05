Charlene di Monaco sorridente e in pace con Alberto al Gp di Montecarlo

Da quando la principessa Charlene è tornata alla vita pubblica, tutti gli occhi sono puntati su di lei. Prima i gossip sulla crisi con il marito, culminate con le ipotesi di un'eventuale separazione con tanto di accordo segreto, e ora i fatti che sembrano smentire tutto: la principessa di Monaco è apparsa radiosa in occasione del Gran Premio di Formula Uno di Montecarlo. Sorride e non solo ai figli Jacques e Gabriella, ma anche al marito Alberto. La coppia è arrivata al circuito mano nella mano e ha dimostrato più d'una volta intesa e complicità. I piccoli non sembravano particolarmente entusiasti del cerimoniale: stringere le mani dei vincitori per dei bambini è assolutamente poco coinvolgente per dei bambini, mentre i genitori sembravano contenti dell’uscita pubblica.

La Principessa aveva già messo a tacere i pettegolezzi su di lei in una breve intervista rilasciata a Monaco Matin qualche giorno fa: “Quando sono tornata nel Principato ho concentrato tutte le mie energie su mio marito e i miei figli, che sono la mia priorità”, aveva dichiarato, attaccando chi aveva speculato sulle normali difficoltà riguardanti la sua famiglia: “Come tutti gli altri, siamo esseri umani, e come tutti gli esseri umani abbiamo emozioni e debolezze. Solo che la nostra famiglia è esposta ai media, e ogni nostra minima debolezza diventa di dominio pubblico”. Quello che si vede oggi è indubbiamente una famiglia molto affiatata.