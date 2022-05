Amber Heard VS Johnny Depp: i social hanno già deciso chi ha vinto

Oggi, 31 maggio ci sarà la prima sentenza sul processo che vede a confronto Johnny Depp e Amber Heard. L’attore hollywoodiano ha citato in causa l’attrice, chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari per diffamazione. Le accuse fatte dall’ex di Depp attraverso il Washington Post sarebbero costate all’attore l’esclusione dalla saga Animali Fantastici, oltre che un'indelebile macchia sulla sua reputazione.

"Amber Heard non ha mai pensato che, seduta sulla sua presunta 'montagna di prove' avrebbe mai dovuto affrontare il suo aguzzino e farle verificare. Invece lui l'ha fatto, ha detto al mondo e a una giuria, che lui è la vera vittima di abusi domestici", così l’avvocatessa di Johnny Depp, Camilla Vazquez ha recitato durante la sua arringa conclusiva.

Prima della sentenza, però, i social già hanno deciso da che parte stare, per tutti la colpevole è Amber Heard, apparsa poco convincente in aula: “Per cui oggi è vero, in aula c'è un mostro: ma non è Mr Depp. E c'è una vittima, ma non è Mrs Heard", ha concluso la Vazquez con un finale all’americana. Le sentenze ufficiali però rimangono giustamente in mano alle istituzioni preposte che si esprimeranno a brevissimo.