Isola dei Famosi: eliminato definitivamente Maccarini. Pamela Petrarolo finisce su Playa Sgamadissima

La ventunesima puntata dell’Isola dei Famosi si è chiusa con l’eliminazione definitiva di Marco Maccarini che ha vissuto sull’Isola una breve, ma intensa avventura (la sua permanenza è stata solo di qualche giorno). Il conduttore prima ha perso il televoto a inizio puntata contro Estefania Bernal, Lory Del Santo, Marialaura De Vitis e Nick Luciani ed è finito su Playa Sgamadissima. Qui è dovuta approdare anche Pamela Petrarolo, sconfitta nel secondo ballottaggio da Marco Cucolo e Marialaura De Vitis. Nel televoto flash a cui ha partecipato anche Roger Balduini (già su Playa Sgamadissima) esce sconfitto proprio Maccarini. "Purtroppo qui non ho avuto l'opportunità di farmi conoscere per come sono - ha commentato il naufrago prima di dover lasciare l'Honduras - Ho vissuto una guerra interna dall'inizio e non sono riuscito a esprimermi al meglio". L’ormai ex concorrente si è detto però molto contento di tornare a casa da chi lo conosce e apprezza. Le due nominate della serata sono Estefania Bernal, nominata dal gruppo e Lory Del Santo, nominata dal leader Luca Daffré perché non gli è piaciuto come la showgirl ha gestito la situazione con Nicolas Vaporidis.

A fine puntata Ilary Blasi svela una succulenta sorpresa per la prossima puntata: Soleil Sorge tornerà in Honduras come concorrente dell'Isola, la showgirl aveva già partecipato al programma nel 2019, dimostrandosi un validissimo elemento. Soleil farà coppia con Vera Gemma, e ne vredemo delle belle!