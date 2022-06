Johnny Depp assolto: Amber Heard dovrà risarcirlo per diffamazione

Amber Heard ha ascoltato la sentenza di condanna a testa bassa e poi ha commentato: “È un passo indietro per tutte le donne. Un ritorno all'epoca in cui una donna che avesse osato denunciare violenze veniva messa alla gogna". La giuria ha condannato Heard al pagamento di 15 milioni, ridotti a 10,5 dalla giudice. I giurati hanno poi assegnato a Amber due milioni di dollari di danni per via di un'affermazione di un avvocato di Depp che aveva definito "un imbroglio" le sue accuse.

Il risarcimento è più basso rispetto alla richiesta del divo (50 milioni), ma rimane una somma gigantesca che secondo la sua avvocata Amber non potrebbe permettersi di pagare.

Depp non era presente in aula al momento della lettura, si trovava in UK dove sta partecipando al tour di Jeff Beck come musicista, ha scritto però il suo commento in un post Instagram: "Sei anni fa la mia vita, quella dei miei figli, delle persone a me care e quelle che per anni mi sono state vicine e hanno creduto in me, sono cambiate per sempre. In un battito di ciglia. Sei anni dopo la giuria mi ha ridato la vita. Fin dall'inizio l'obiettivo di questo caso è stato rivelare la verità, indipendentemente dall'esito. Svelare la verità era qualcosa che dovevo ai miei figli e a tutti coloro che sono rimasti al mio fianco. Ora mi sento in pace sapendo di averlo fatto”. C’è da immaginare però che la vicenda non sia del tutto finita, ma che Heard possa optare per ricorrere in appello e provare a ribaltare la sentenza.