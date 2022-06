Sonia Bruganelli si commuove mentre racconta della figlia: “Mi insegna ‘Mamma, io sono così: accettalo’”

Sonia Bruganelli si è commossa durante l’intervista in tv condotta da Serena Bortone. La moglie di Paolo Bonolis ha raccontato la travagliata storia della loro primogenita Silvia. La ragazza è affetta da un problema cardiaco, alla nascita ha subito un delicato intervento chirurgico quando aveva solo pochi giorni di vita; dopo l’operazione, Silvia ha avuto un’ipossia che ha provocato un danno motorio permanente. Tutta la faccenda ha creato grande dolore nella coppia di genitori e soprattutto nella madre che è caduta in depressione e ha dovuto affrontare poi un percorso di psicoanalisi.

“Quando ad esempio faccio i miei post su Instagram lei si butta dentro perché ci vuole stare – racconta la Bruganelli – , mentre io voglio tutelarla. Non voglio escluderla ma cerco di non darla in pasto a tutti perché non ce la faccio. Perché poi le persone dicono ‘hai visto la mano della figlia di Bonolis?’, ed io questa cosa non la sopporto”, ha raccontato con gli occhi lucidi l'ex opinionista del GF. Poi, commentando una foto di Silvia pubblicata sui social, mamma Sonia ha detto: "Silvia è bellissima. Ho scelto la foto per me più bella e le ho voluto dare merito della fatica che sta facendo. Me lo sta insegnando lei a dire 'mamma io sono così, accettalo'".