Ma ogni quanto vanno cambiate le lenzuola?

Su quanto spesso vadano cambiate le lenzuola ci sono diverse teorie e i più pigri ovviamente tendono a non rivelare questa informazione. Sono molti però i sondaggi fatti sull’argomento, soprattutto nel Regno Unito. Da tutti si evidenzia un trend comune: i maschi sono molto più pigri e se fosse per loro le lenzuola praticamente non le cambierebbero mai, mentre le donne si spingono al massimo fino a due settimane prima di buttare in lavatrice le lenzuola. Lo studio più recente (condotto nel Regno Unito da un’azienda produttrice di lenzuola) ha coinvolto 2.250 persone: secondo questa indagine più o meno la metà dei maschi coinvolti aspetta fino a 4 mesi prima di cambiare le lenzuola! Se così fosse la situazione sarebbe inquietante. Le coppie conviventi, invece, in media le cambiano ogni 3 settimane, in bilico tra decenza e sporcizia.

Gli esperti consigliano di cambiare le lenzuona ogni settimana, al massimo ogni due. Il motivo è chiaramente igienico e non modaiolo. Il nostro organismo la notte produce scorie in continuazione: sudore, cellule della pelle morte, capelli e peli che cadono, muco, cerume e via dicendo. In una giornata un essere umano perde circa 5 miliardi di cellule epiteliali, in 8 ore di sonno quindi se ne lasciano 1,6 miliardi tra le lenzuola. Questo basta ad attirare gli acari, minuscoli aracnidi che si trovano molto a loro agio nei materassi e nei tessuti in generale. Questi esserini si riproducono velocemente e si nutrono anche dei loro stessi escrementi. Questa bella immagine vi ha convinti a correre a cambiare e lavare le lenzuola?

Un normale lavaggio settimanale in lavatrice, anche a basse temperature, con un buon detersivo, consente di eliminare la maggior parte della sporcizia dalle lenzuola e di rendere la vita più difficile agli acari e ad altri microrganismi. Forse, ne vale la pena!