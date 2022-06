Arriva a Bologna l'Università del porno di Rocco Siffredi

Giovedì 16 giugno in un noto club in provincia di Bologna ci sarà la prima lezione di una masterclass sul porno e sul mondo hard in generale, tenuta dalla pornostar Rocco Siffredi. La Siffredi Hard Academy è la prima “Università del porno” in Italia, in passato l’attore ha tenuto lezioni a Budapest in Ungheria. Nella Siffredi Hard Academy l'attore, regista e produttore del cinema internazionale a luci rosse insegna teorie e tecniche dell'intrattenimento per adulti ai futuri aspiranti attori e lavoratori del porno.

Il pornodivo ha spiegato perché ha scelto di aprire una scuola di formazione per il settore del porno, fino ad ora dimenticato: “Per trasmettere i miei più preziosi insegnamenti, che mi hanno aiutato durante la mia lunga carriera e che sono convinto potranno essere utili anche a tutti gli studenti", ha dichiarato Siffredi, pronto ad accogliere i suoi futuri colleghi e tramandare loro la sua preziosa eredità.