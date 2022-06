Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: una vacanza di mare, amore e champagne

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini fanno ormai coppia fissa: nulla di ufficiale trapela dai diretti interessati, ma la loro presenza nel mare di Sardegna non è sfuggita ai paparazzi che li tampinano da mesi, Lei si fa coccolare a bordo di uno yacht tra un tuffo e l’altro, i due si concedono aperitivi e sfizi, godendosi la vacanza romantica.

A immortalarli è la rivista “Nuovo” diretta da Riccardo Signoretti che, condividendo su Instagram la copertina della rivista a loro dedicata, scrive: “La Sardegna non è mai stata così calda per Michelle Hunziker. Archiviata la delusione per la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, la conduttrice pare rinata grazie a Giovanni Angiolini. Originario di Sassari, il sexy chirurgo ortopedico è molto legato alla sua terra. Ed è qui che la nuova coppia dell’estate si rifugia ogni volta che può per passare insieme qualche giorno all’insegna dell’intimità.

Sorridenti e appassionati, Michelle e Giovanni si rilassano a bordo di uno yacht fra tuffi in mare, aperitivi a base di bollicine e tartare di tonno fresco e romantici tramonti con vista”. Pubblicamente i due si limitano a condividere storie dello stesso romantico tramonto, condite da frasi romantiche.

L’ex marito della Hunziker, Tomaso Trussardi, ne approfitta per godersi le figlie Sole e Celeste, avute proprio con la conduttrice; papà e figlie sono in gita a Gardaland, insieme al cane Odino, inseparabile e unica compagnia fissa di Trussardi, al momento.