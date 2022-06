Una inquietante spirale è apparsa sul cielo sopra la Nuova Zelanda

Sui cieli che sovrastano la Nuova Zelanda è apparsa una bizzarra spirale che ha fatto pensare a un’interferenza aliena. "Un fenomeno assolutamente bizzarro - ha detto ai media l’astronomo - era come una spirale e si muoveva, molto lentamente, verso nord. Alla fine si è dissolta spontaneamente. A una prima occhiata sembrava quasi una sorta di piccola galassia 'appesa' nel cielo notturno". Sono stati però in molti ad avvistare lo strano fenomeno. Il professor Richard Easther, della Auckland University, ha spiegato a Tv3 la sua personale ipotesi: "Potrebbe essere stato un effetto creato dalla luce del sole che ha catturato i fumi di scarico del razzo di SpaceX (l'azienda spaziale di Elon Musk), circa un'ora dopo la sua partenza da Cape Canaveral". Sarebbe quindi colpa di Elon Musk secondo lui e non ci sarebbe di mezzo lo zampino di alcun alieno. Non è un grande periodo comunque per l'imprenditore spaziale che in questi giorni è alle prese anche con una disputa con la figlia che ha deciso di rinengare il suo nome ed effettuare il cambio di genere, cosa su cui lui non si è espresso.