Brad Pitt a fine carriera? “Penso di essere arrivato all'ultimo tratto"

Dopo l’annuncio del ritiro di Sandra Bullock, ora è il turno di Brad Pitt che sta meditando di avviare alla conclusione la sua brillante e lunghissima carriera: "Penso di essere arrivato all'ultimo tratto, il semestre o trimestre finale”, ha dichiarato al magazine GQ di cui è protagonista questo mese. Brad Pitt a 58 anni sta facendo un bilancio della sua vita; come prima cosa ha smesso con le sigarette: “Sono in un’età in cui non mi fanno per niente bene”, ha dichiarato, prima di porsi delle domande sul finale di carriera e sulla sua vita: “Cosa racconterà questo capitolo? Come voglio strutturarlo?”, si è chiesto, “In questo momento il più grande regalo della vita è la gioia. Prima mi muovevo sempre con le correnti, andando alla deriva. Penso di aver passato anni in depressione ed è stato solo quando sono riuscito a fare i conti con questo, cercando di abbracciare tutti i lati di me stesso - il bello e il brutto - che sono stato in grado di cogliere questi momenti di gioia. Adesso mi sento felice”. Proprio sull’onda di questa felicità potrebbe abbandonare Hollywood per dedicarsi ai suoi hobby più pratici, come fare sculture o creare mobili in legno. Certo la pensione per Brad Pitt non è dietro l’angolo: in uscita ha due film, Bullet Train e Babylon, entrambi con Margot Robbie e poi insieme alla sua società di produzione Plan B Entertainment sta lavorando a un adattamento del romanzo di Miriam Toews, quindi sentiremo ancora parlare di lui, ancora per un po'.