Georgia Rose: il suo lavoro è contattare i fidanzati per metterli alla prova

Una volta per verificare la fedeltà del fidanzato o della fidanzata, bisognava rivolgersi a un investigatore privato; costosa e un po’ inquietante come opzione. Oggi con la tecnologia è tutto più facile, oltre alla possibilità (non troppo corretta) di spiare il telefono dell’amatao/a, l’altra opzione è rivolgersi a una tester di fedeltà. Sì, avete capito bene, una persona pagata per verificare la fedeltà del vostro partner. Georgia Rose sta sperimentando proprio questa nuova professione (oltre al suo lavoro di cantante) il suo lavoro consiste nel contattare attraverso i social (e su commissione) ragazzi fidanzati per indurli in tentazione. I risultati, come potrete immaginare, spesso non fanno piacere alle fidanzate. Uno degli ultimi “lavori” di Georgia l’ha messa in contatto con un uomo che si è dichiarato single ed era disposto a incontrarla in un albergo, nonostante fosse impegnata in una relazione da 5 anni!

Georgia racconta che non è un lavoro facile, a volte bisogna dare delle brutte notizie alle clienti che le chiedono di testare la buonafede di fidanzati e mariti; una in particolare è stata dura, perché la ragazza committente era incinta: “È stata una delle prime ragazze a contattarmi e si era appena rimessa con lui a causa del bambino. Ero un po’ insicura perché c’era di mezzo un bambino. Le ho chiesto se fosse sicura al mille per cento e lei mi ha risposto che aveva davvero bisogno di sapere”. Il fidanzato in questione ha ammesso di avere una relazione, ma anche ha aggiunto: “Non ci vedo nulla di male nel conoscerci meglio”.

In effetti il dibattito è aperto: sentirsi in chat è davvero tradimento? La discussione sul web è molto accesa. Nel frattempo tra i 20 test fatti finora da Georgia, solo 7 uomini si sono dimostrati assolutamente devoti, non dando alcun seguito alle sue avances.