Elisabetta Canalis preoccupata dopo la sparatoria in Texas: “Viviamo con l’ansia”

Elisabetta Canalis vive negli Stati Uniti, a Los Angeles insieme al marito, il chirurgo Brian Perri, e alla figlia Skyler Eva. L’ex letterina è originaria di Sassari e crescere in Sardegna è stato sicuramente diverso rispetto all’ambiente in cui ora cresce sua figlia. Nata nel 2015 la piccola Skyler vive la sua infanzia principalmente nella metropoli californiana con qualche pausa italiana. Elisabetta ha raccontato al settimanale F che clima diverso si vive negli USA, soprattutto ora, a poche settimane da una delle molte sparatorie che si verificano oltreoceano: “Chi vive a Los Angeles ha un’app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia", racconta Canalis. "Da quel giorno (della sparatoria ndr.) mia figlia non è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto: ‘Non puoi fare così, a settembre come facciamo?’". Nel frattempo la showgirl si gode ancora qualche giorno di vacanza in Liguria con la figlia e, riflettendo sulla situazione negli States, ha affermato: “Si possono fare tanti discorsi sulla detenzione delle armi, ma la verità è che non puoi toglierle agli americani, fanno parte della loro cultura. Bisogna organizzare meglio la difesa, per esempio mettendo guardie armate nelle scuole”.