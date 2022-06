Le superTerre sono pianeti che potrebbero ospitare la vita

Aldilà del nostro sistema solare ci sarebbero dei pianeti forse adatti ad accogliere la vita: le cosiddette super-Terre. Sono una via di mezzo tra i giganti gassosi di massa simile ad Urano e Nettuno ed i pianeti rocciosi di dimensioni simili alla Terra Non sono presenti nel nostro sistema solare pertanto sono esopianeti. Questi pianeti sono interessanti perché possono mantenere la propria atmosfera primordiale molto più a lungo di quanto sia riuscita a fare la Terra, aumentando le possibilità di creare la vita come la conosciamo. Questo aspetto è stato studiato all'astronoma Marit Mol Lous dell'Università di Zurigo in Svizzera, attraverso simulazioni e modelli. Secondo le ricerche fatte gli esopianeti con una densa atmosfera primordiale potrebbero effettivamente mantenere il calore necessario per la presenza di acqua liquida per un massimo di 10 miliardi di anni.

Ovviamente questa conclusione non dà per scontata la nascita della vita, come specificato dall'astrofisico teorico Christoph Mordasini dell'Università di Berna: “Sebbene i nostri risultati siano entusiasmanti, dovrebbero essere considerati con le pinze. Perché tali pianeti abbiano acqua liquida per molto tempo, devono avere la giusta quantità di atmosfera. Non sappiamo quanto sia comune. E anche nelle giuste condizioni, non è chiaro quanto sia probabile che la vita emerga in un potenziale habitat così esotico. Questa è una domanda per gli astrobiologi. Tuttavia, con il nostro lavoro abbiamo dimostrato che la nostra idea di vita centrata sulla Terra, potrebbe starci ormai un po' troppo stretta".