A New York arrivano le capre "giardiniere"

A New York sono appena arrivate 20 capre provenienti dalla Green Goats Farm di Rhinebeck e si occuperanno di mantenere curati gli spazi verdi della Grande Mela, sostituendo il lavoro dei giardinieri. Sono arrivate correndo nel cuore di New York e ad attenderci c'era una schiera di curiosi che non aveva mai visto questi animali in città. Capre a New York, in effetti, ne passano poche.

Oggi è una pratica diffusa utilizzare le capre per la “pulizia” del giardino, un metodo naturale e low cost. Questi erbivori si nutrono naturalmente delle erbe infestanti e di specie invasive pericolose per l’essere umano, tra cui l'edera velenosa. I loro escrementi poi concimano il terreno, incoraggiando la crescita della flora autoctona.

Delle 20 lavoratrici arrivate in città, solo 4 rimarranno sono “stabili” e passeranno tutta l’estate in città, mentre le altre, finita la pulizia lampo, torneranno da dove sono venute.

Come abbiam detto, quella delle capre “giardiniere” è una pratica piuttosto comune; a Parigi vengono impiegate al Parco del Louvre come valide aiutanti, mentre negli USA esiste addirittura sito su cui si possono affittare le capre per pulizie straordinarie, il portale si chiama Rent-a-ruminant, “affitta un ruminante” e l’idea sta prendendo piede anche da noi in Italia.