Amicizia: scegliamo chi ha un odore simile al nostro

Uno studio pubblicato su Science Advances ha svelato che l’olfatto ha un ruolo decisivo nella scelta delle persone che ci stanno accanto. Secondo la ricerca in questione, due persone che hanno lo stesso odore diventano amiche più facilmente, e le coppie di amici di lungo corso è più probabile che abbiano lo stesso odore se confrontate con due sconosciuti.

Gli studiosi hanno raccolto i campioni di odore corporeo di 20 coppie di amici dello stesso sesso, li hanno sottoposti a eNose, un dispositivo hi-tech che mappa gli odori individuando similitudini e differenze. Il motivo per cui ci avviciniamo in amicizia a persone simili a noi nell’odore, ma scegliamo in amore persone dall’odore differente potrebbe essere ben preciso: “L'odore del corpo riflette il nostro patrimonio genetico”, spiega Inbal Ravreby, coordinatrice dello studio. “Potrebbe dunque trattarsi di un meccanismo inconscio che ci fa scegliere come possibili padri o madri dei nostri figli persone che sono diverse da noi geneticamente, per aumentare la possibilità di dare alla luce figli sani”. Invece gli amici che odorano come noi li troviamo rassicuranti e prediligiamo anche coloro che oltre all’odore simile abbiano anche età, valori e personalità simili alle nostre. Lo studio andrà approfondito con ulteriori tecnologie come una risonanza magnetica funzionale che verrà utilizzata su un gruppo di volontari per valutare se le aree del cervello relative all'individualità e alla socialità vengono stimolate maggiormente quando si incontra qualcuno con un odore simile. In fondo siamo animali anche noi, facciamo inconsciamente un po' come i cani che si annusano per conoscersi!