Ilary Blasi e Francesco Totti separati in casa: stasera il comunicato congiunto

Intorno alle 19 di stasera dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale che nessun romantico avrebbe voluto leggere: Ilary Blasi e Francesco Totti annunceranno la separazione consensuale, almeno stando a quanto sostenuto da Dagospia. Una delle storie d’amore più coinvolgente e veraci del panorama italiano si chiude dopo vent’anni di vita insieme.

Da ormai sei mesi avevano iniziato a circolare voci di crisi, ma i diretti interessati avevano sempre smentito, cercando di proteggere i figli e chiedendo il massimo rispetto per la privacy. Probabilmente la situazione oggi è arrivata al capolinea e la separazione si è fatta inevitabile.

Si parla di una terza incomoda, tale Noemi Bocchi, una romana conosciuta ad un torneo di padel che era stata avvistata allo stadio non lontano dall’ex capitano della Roma, con conseguenti congetture di tradimenti e vite parallele. Ma la coppia sembrava rimasta unita nel marasma e la conduttrice e moglie di Totti si era presentata da Verissimo per smentire tutto in prima persona. In realtà però la coppia non si è mai più fatta vedere insieme, nonostante il loro sia stato sempre un amore fatto di gesti romantici ed eclatanti, apprezzatissimo dal pubblico. Ora si attende il comunicato per l'ufficialità e per capire quali siano le reali ragioni della separazione.