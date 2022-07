Bologna: partono per le vacanze, ma lasciano per strada il figlio di 7 anni

Sembra Mamma ho perso l’aereo, ma è la pura realtà: un bimbo di 7 anni è rimasto da solo per strada mentre i genitori partivano per le vacanze. Niente di intenzionale probabilmente, ma sicuramente un incidente molto spiacevole. Il fatto è accaduto a Bologna: il bambino era sceso dal camper del padre e sarebbe dovuto risalire sull'auto della madre, che era già partita ed è così rimasto da solo per strada e in lacrime. Il bimbo è stato soccorso dai passani e poi dalle forze dell’ordine che lo hanno riportato ai genitori che viaggiavano serenamente verso le ferie, senza essersi accorti di nulla. I genitori hanno ricevuto una segnalazione per la loro negligenza: secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri il bambino inizialmente doveva andare in camper con il padre, ma all'ultimo momento aveva preferito andare con la mamma che viaggiava in auto seguendo il camper. La donna però aveva deciso di partire con qualche minuto di anticipo, lasciando così a terra il figlio. I due genitori erano quindi convinti che il figlio fosse al sicuro con l’altro coniuge, ma senza verificarlo di persona.

Quando si parte per le ferie vale sempre il vecchio metodo di contare i viaggiatori ad ogni tappa, soprattutto alla partenza, e verificare che i conti tornino! La storia di Kevin McCallister dovrebbe servire da esempio per tutti!