Belen Rodriguez e Stefano de Martino: finalmente il bacio social!

Dopo i weekend segreti alle terme, e le fughe dai paparazzi, ecco che lo scatto più bello e inequivocabile è proprio quello che arriva dal profilo Instagram di Belen: un romantico bacio a Stefano de Martino durante la loro vacanza di mare. Una romantica fuga in barca sul mare di Ponza è stata la cornice perfetta per far scattare il racconto mediatico del loro amore ritrovato. Sono passati ben 10 anni da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono incontrati per la prima volta dietro le quinte di Amici. Il loro amore inaspettato provocò la rottura del ballerino con la cantante Emma Marrone, conosciuta nella stessa trasmissione. I due si sono sposati dopo un anno, mettendo a tacere ogni critica. Dal loro amore è nato Santiago che li ha tenuti uniti in tutti questi anni nonostante le rispettive storie d’amore. Belen ha avuto un'altra figlia (Luna Marì) dall’ex parrucchiere Antonino Spinalbese, ma adesso sembra avere occhi solo per De Martino. I due stanno vivendo una mini vacanza insieme a bordo della barca guidata dal conduttore: lui canta mentre lei gli fa un video e poi tocca a lei ballare mentre lui riprende. L’amore ai tempi dei social è fatto anche di questo: tag e condivisioni e soprattutto del primo bacio ufficiale su Instagram, per la gioia dei fan!