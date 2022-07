L’amicizia per i maschi e per le femmine è una cosa molto diversa

Uomini e donne sono diversi, anche in amicizia. A confermarlo ci sono una serie di studi che analizzano quali siano le differenze. Una tra tutte è la qualità del rapporto di amicizia e del tempo passato insieme: se le donne preferiscono di gran lunga un’amica con cui confidarsi e a cui dare e ricevere consigli, gli uomini sono pià portati a cercare dei compagni per le loro attività (magari quelle che non possono condividere con le partner): il calcetto, la birra, il padel e via dicendo. Per fare un esempio pratico: un uomo single ha 4 volte più probabilità di avere un amico intimo rispetto a un uomo sposato, ma questa differenza è inesistente nelle donne.

Secondo la psicologa dell'Università di Oxford (Regno Unito) Anna Machin, le coppie di amiche si somigliano tra loro per livello di istruzione, tipo di senso dell'umorismo, affidabilità e felicità mentre le coppie di amici maschi sono simili per potenziale finanziario, socievolezza, affidabilità e tipo di connessioni sociali. In generale sembra che gli uomini preferiscano i grupponi di amici, mentre le donne siano più a loro agio nei rapporti intimi, a due o poche persone. Il sociologo inglese Támás Davíd-Barrett ha fatt un esperimento: esaminando 20.000 immagini utilizzate come foto per il profilo su Facebook ha scoperto che se nelle foto erano presenti due persone di età simile, erano quasi sempre profili di donna, se c'era un gruppo di persone si trattava, invece, quasi sempre di uomini. Questa tendenza è ben visibile fin da piccoli: la ricercatrice, Emma Powell della Newman University (Regno Unito), ha provato che, tra i 7 e i 10 anni, i maschi giocano molto più di spesso in gruppi grandi di coetanei, le femmine in quelli poco numerosi. Una cosa è certa: uomini o donne, tutti abbiamo bisogno di amicizie.