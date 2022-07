Sindrome di Cotard: la malattia degli zombie

Esiste una malattia terribile che fa convincere chi ne soffre di essere morto. Si chiama Sindrome di Cotard (colui che l’ha scoperta nel 1880) ed è ancora oggi poco conosciuta, e molto rara. Una patologia psichiatrica che fa diventa zombie. La causa è una lesione del lobo parietale, che comporterebbe un’interruzione improvvisa delle fibre nervose deputate all’unione del centro delle emozioni con le aree sensoriali. Si smette quindi di provare emozioni ed avere sensazioni, per questo si pensa di essere morti. Chi ne è affetto, solitamente ha anche altre malattie cerebrali, come il morbo di Parkinson, la demenza e la schizofrenia. Questo disturbo può colpire tutti: bambini, adolescenti, adulti e anziani, ma come detto sembra collegato a disturbi psicotici, depressione o disturbo bipolare e può insorgere a seguito di traumi cranici, tumori cerebrali, epilessia del lobo temporale, demenza, emicrania, sclerosi multipla e altri rari disturbi psichiatrici. I racconti di chi ne è affetto sono la parte più inquietante: una donna di 43 anni affetta dalla sindrome e fermamente convinta di essere deceduta, credeva di aver perso tutti gli organi interni e di essere ormai in possesso solo di ossa e pelle. Così la donna, aveva smesso di mangiare e tentò diverse volte di darsi fuoco. Questo è solo un esempio di ciò che può accadere con questo morbo assurdo. Per guarire esistono alcune cure da seguire: principalmente sedute di psicoterapia, affiancate all’assunzione di farmaci antipsicotici e antidepressivi. Chi lo avrebbe mai detto che gli zombie esistono davvero.