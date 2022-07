Biella: qui il primo ospedale in cui gli animali possono stare con i padroni malati

Nell’ospedale di Biella è stato inaugurato un reparto speciale in cui animali e padroni ricoverati possono trascorrere del tempo insieme. Prima non era possibile e i padroni erano costretti a non vedere per lungo tempo e alcune volte mai più, i loro animali domestici. L’idea è venuta a due infermieri proprio dopo che un paziente era venuto a mancare senza il conforto del suo animale: “Era il 2019 – raccontano i due infermieri Marco Casarotto e Stefano Di Massimo – Un signore ancora giovane era ricoverato da noi con una prognosi infausta a breve termine, stava per morire. Ci ha chiesto di poter abbracciare ancora una volta il suo cane, un Golden Retriever. Ma nonostante tutti i nostri tentativi, la burocrazia ha reso irrealizzabile quell’ultimo desiderio. Non è stato possibile neppure portare il letto fuori”. I motivi sono la sicurezza, l’igiene e altre regole severe che impediscono l’introduzione di animali in ospedale. Ma ora le cose, almeno a Biella, cambieranno. Il reparto frutto dell'ostinazione dei due infermieri sorgerà in una zona rimasta a lungo inutilizzata. È isolata dai reparti, al primo piano dell’ospedale inaugurato nel 2014. L’ingresso per gli animali sarà separato da tutti gli altri. Si arriva qui attraverso un lungo corridoio senza pazienti e poi avviene l’incontro tra i padroni e i loro animali che è sempre una festa. Nel reparto sono ammessi cani e gatti, furetti e pappagalli, tutti gli animali dotati di un regolare libretto sanitario e di un accompagnatore gentile. Quello di Biella è il primo ospedale che ha un reparto del genere in Piemonte. E dopo due anni di pandemia, questo ha un valore ancora più grande, un piccolo gesto per sconfiggere la solitudine della malattia.