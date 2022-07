Si abbuffa all’All You Can Eat: la fanno pagare doppio

La tiktoker PoppyPaints ha denunciato di essere stata vittima di fat shaming in un ristorante “All you can eat”. La donna si trovava in uno di quei ristoranti asiatici dove è concesso mangiare fino a quanto si vuole, pagando un prezzo fisso. Alla cassa però la donna ha ricevuto una brutta sorpresa, i gestori del ristorante pretendevano che pagasse il doppio della quota per aver “mangiato troppo”: “Ho mangiato a un buffet all-you-can-eat - racconta lei - ma quando è arrivato il conto mi sono accorta che mi volevano far pagare il doppio". Confusa, la ragazza ha chiesto spiegazioni: "Mi hanno detto che ho mangiato troppo!".

PoppyPaints è costantemente impegnata nella lotta contro le discriminazioni per la forma fisica e si è sentita offesa dalla richiesta fatta dal locale. Dopo una breve discussione, la donna è riuscita a pagare il giusto e uscirne con il sorriso e qualche riflessione sulla questione. “Mi sono trovato nella stessa situazione - scrive un utente - Una mattina sono andata a fare colazione in un albergo e c'era il buffet. Ho iniziato a prendere le cose, ma poi una signora mi ha detto che stavo esagerando anche se prendevo il giusto". Allora non chiamatelo All You Can Eat se non è vero che possiamo abbuffarci quanto vogliamo!