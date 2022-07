Totti è già andato a convivere con Noemi Bocchi?

La rivista di gossip Pipol Gossip sostiene che Francesco Totti abbia velocemente dimenticato l’amore con Ilary, finito ufficialmente appena poche settimane fa, e che stia già convivendo con la nuova fiamma, Noemi Bocchi. Sempre secondo i rumors ora sarebbe il momento per l’ex capitano della Roma di portare in vacanza i figli, a patto che Noemi non ci sia, sembra decisamente troppo presto per le presentazioni. “Francesco – si legge su un post della rivista – è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. Ma adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo”.

Nel frattempo Ilary è a Sabaudia, dopo essersi concessa una vacanza in Tanzania con la sorella. Qui si rilassa, sta con i suoi affetti e non rinuncia a qualche scatto sexy, magari per far rosicare un po’ il pupone, ormai lontano. Chi lo avrebbe mai detto che sarebbe finita così!