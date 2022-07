Bridget Jones sta tornando: in arrivo il quarto film

Il Sun ha rivelato che l’attrice Renée Zellweger sarebbe alle prese con il quarto capitolo di Bridget Jones, una delle commedie più di successo degli ultimi anni. Il film dovrebbe raccontare il rapporto tra Bridget e il figlio William, venuto alla luce in Bridget Jones's Baby, il sequel de Il diario di Bridget Jones del 2001 e di Che pasticcio, Bridget Jones! del 2004. Il capitolo precedente terminava con lei incinta che però non conosceva l’identità del padre, indecisa tra l'avvocato Mark Darcy (Colin Firth) e il nuovo rubacuori Jack Qwant (Patrick Dempsey). Secondo le indiscrezioni saranno molti i volti noti dei capitolo precedenti, tra cui Hugh Grant che tornerà a interpretare Daniel Cleaver.

A proposito del ritorno di Bridget Jones, un insider ha dichiarato: “I produttori hanno sempre saputo che ci sarebbe stata la possibilità per un altro sequel per la storia giusta, e questo ora sembra essere il momento giusto per raccontarla”. La produzione del nuovo capitolo dovrebbe iniziare entro fine anno: “Ci sono state poche commedie romantiche di maggior successo o più popolari di Bridget Jones negli ultimi due decenni, ma tutti pensavano che fosse finita per sempre”, ha fatto sapere l’insider. E invece, ci risiamo, Bridget Jones è di nuovo pronta a fare pasticci!