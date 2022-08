Prova a rifarsi il naso da solo con la colla ma finisce in ospedale

Un uomo braisliano è finito in ospedale dopo aver provato a rifarsi il naso da solo, in casa, seguendo un tutorial di YouTube e usando la super colla. L’idea non sembra essere delle migliori, in effetti, e l’epilogo tutto sommato era prevedibile. L’uomo di San Paolo è finito in ospedale a causa della ferita infetta, raccontando ai medici, esterrefatti, di non aver utilizzato strumenti sterilizzati, guanti, o di aver disinfettato in alcun modo il taglio fatto con l’intervento. L'uomo ha confessato ai medici di aver provato l’intervento con un disinfettante comune e un anestetico veterinario. Dopo “l’operazione” ha utilizzato infine garze e super colla per chiudere la ferita.

L’ospedale ha riportato che l’uomo prima è stato visitato da un'equipe che si occupa di salute mentale e poi è stato portato nel reparto di chirurgia plastica di cui è stato dimesso lo stesso giorno, ma dove dovrà tornare per medicare la ferita che va monitorata. YouTube Brasil ha ricordato che tutti i contenuti caricati sulla piattaforma devono rispettare il regolamento del portale; un sistema di intelligenza artificiale e revisori umani, più segnalazioni degli utenti, si occupa di individuare i contenuti inadatti per provvedere poi alla rimozione dalla piattaforma. Questo tutorial assurdo evidentemente era sfuggito.