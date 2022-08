Camminate sul bagnasciuga: fa bene alla salute

La classica passeggiata sul bagnasciuga è un must di ogni estate all’italiana. Ma il Beach Walking in realtà non è solo un passatempo, o un modo per fare due chiacchiere, è anche un’attività che fa molto bene alla salute. Ecco i motivi:

Si fa il piano di vitamina D . L’esposizione (moderata e protetta dai raggi UV) alla luce del sole stimola la produzione di vitamina D, di cui abbiamo conosciuto l’importanza durante la pandemia: questa vitamina è, infatti, importante nel controllo dell'infiammazione e del sistema immunitario.

. L’esposizione (moderata e protetta dai raggi UV) alla luce del sole stimola la produzione di vitamina D, di cui abbiamo conosciuto l’importanza durante la pandemia: Un toccasana per gli arti inferiori: il diretto contatto con la sabbia infatti, attiverebbe una sorta di massaggio plantare importantissimo per la circolazione. Aiuta a tonificare i muscoli del corpo e c ontrastare il ristagno dei liquidi nelle gambe .

importantissimo per la circolazione. Aiuta a tonificare i muscoli del corpo e c . fa bene all’umore: passeggiare in riva al mare migliora l’umore e riduce lo stress. L'acqua ci ricorda una sorta di sensazione prentatale che ci culla.

L'acqua ci ricorda una sorta di sensazione prentatale che ci culla. Fa bene alla pelle: grazie alla sollecitazione ad opera dei granelli di sabbia, camminando in riva al mare, la sabbia esfolia la pianta dei piedi, eliminando le cellule morte.

Se avevate dei dubbi, ora non potete più dire no alla passeggiatina sul bagnasciuga: fa troppo bene!