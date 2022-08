Perché i cani ci leccano la faccia?

Se hai un cane, ti capiterà spesso che il tuo peloso ti lecchi la faccia (a volte a tradimento). Il motivo più “banale” è quello di manifestare affetto, ma ci sono anche ragioni biologiche più specifiche, ad esempio la richiesta di cibo e attenzioni. I cani adulti, inoltre, possono leccare il padrone o un loro simile in segno di sottomissione, spesso "rannicchiandosi" e alzando lo sguardo per accentuare il loro atteggiamento.

La lingua per i cani è un po’ come il nostro tatto. Dentro la lingua dei cani si trovano migliaia di cellule sensoriali. La utilizzano, insieme al naso per capire il mondo esterno, ad esempio per intuire gli stati d'animo del padrone o le intenzioni dell'interlocutore, percependo i feromoni del sudore delle mani o dei piedi.

Nell’antichità si credeva che la saliva dei cani fosse sterile e veniva impiegata per disinfettare le ferite. La saliva dei cani non è sterile, ma al suo interno si trovano sostanze, come la proteina lisozima, che hanno funzioni batteriostatiche, cioè controllano il livello di batteri, mantenendo stabile l’ambiente per evitare infezioni. Basti immaginare tutto quello che entra a contatto con la lingua dei cani per capire che ce n’è bisogno!

Occorre ricordare poi che la saliva di un cane malato, come quella di una persona malata, può comunque provocare malattie, come ad esempio la rabbia. Fatevi leccare con moderazione, quindi.