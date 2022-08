Il cibo del McDonald diventa un piatto gourmet grazie alla chef Amy Brandwein

La chef Amy Brandwein è abituata a condividere online le sue creazioni e raccogliere le sfide degli utenti. Qualcuno le ha proposto di creare dei piatti gourmet partendo dalle pietanze servite al fast-food. Una bella impresa, soprattutto considerando che per i piatti stellati si usano ingredienti di prima qualità, ricercati e cucinati in maniera particolare o con abbinamenti unici. Ma con un po’ di fantasia e voglia di fare la chef è riuscita a riciclare le pietanze che costituiscono l’happy meal e farne alcune prelibatezze (soprattutto per gli occhi): patatine fritte, nuggets di pollo, salsine e una torta di mele. Come prima cosa la chef ha mescolato farina, acqua, sale, latte e burro, poi ha aggiunto le uova, quindi le patatine fritte frullate nel robot da cucina insieme alla pasta, un pizzico di sale e del parmigiano. Amy ha poi mescolato le crocchette di pollo con il ripieno delle torte di mele da usare come ripieno della pasta, mentre la salsa agrodolce è stata un bel modo scelto per decorare il piatto. Il prodotto finale realizzato da Amy è stato il pommes dauphine, un piatto francese che di solito viene preparato con purè di patate e pasta choux salata. La chef ha infine impiattato il piatto, decorando con erba cipollina tritata, mela fresca e mollica di torta di mele croccante.

L’estetica del piatto presentato è stata impeccabile, ma molti utenti non hanno comunque apprezzato l’idea dell’esperimento: “Tutto quel cibo si è trasformato in 3 pezzi di pasta”, critica qualcuno. In effetti se non ha porzioni scarse, non si può chiamare gourmet!