Sconosciuti Invitano Keanu Reeves al matrimonio e lui si presenta davvero

James e Nikki Roadnight ci hanno provato, sapendo che Keanu Reeves alloggiava nell'albergo dove si teneva il ricevimento del loro matrimonio, nel Northamptonshire, hanno invitato l’attore a prendere parte alla festa. Un tentativo andato a segno perché la stella di Matrix si è presentata per davvero al matrimonio, pronta a fare foto e due chiacchiere con sposi e invitati. D’altronde lui è famoso per essere una star dal cuore d’oro: qualche settimana fa è stato tempestato di domande da un ragazzino in aeroporto e lui si è dimostrato disponibile e paziente.

La sposa ha poi commentato l’incredibile evento: "Non sapevamo se l’avrebbe fatto o meno, ma è stato bello che mio marito sia riuscito a parlargli. È stato davvero amorevole. È stato così gentile e amichevole e si è congratulato con noi per il nostro matrimonio. È stato davvero disponibile, ha concesso alcune foto al nostro fotografo e poi addirittura del tempo per parlare con alcuni dei nostri ospiti e ha fatto anche delle foto con loro”.

Keanu Reeves è anche famoso per aver donato il 70% dei suoi guadagni di Matrix per combattere la leucemia. La sua grande generosità è anche merito, a suo dire, della sua profonda spiritualità e della sua vicinanza al buddhismo. Intanto gli sposi avranno delle foto ricordo davvero indimenticabili del giorno del loro sì.