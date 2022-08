Totti si confida con l’amico Alex Nuccetelli: “Se Ilary avesse fatto di più, non mi sarei allontanato”

Francesco Totti dopo la dichiarazione ufficiale in merito alla separazione da Ilary Blasi non ha mai più detto nulla, se non in confidenza all'amico pr Alex Nuccetelli: “Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary – avrebbe confidato all’amico – perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”. Parole di affetto (e forse rimpianto) quelle di Totti. Nel frattempo però la separazione legale è dietro l’angolo e Tottii ha assunto l’avvocata matrimonialista milanese Annamaria Bernardini de Pace, che va ad aggiungersi al legale Antonio Conte, già al lavoro. L’avvocato Alessandro Simeone, che assiste Ilary Blasi, fu braccio destro proprio di De Pace e questo fa pensare a una causa di separazione più pacifica e serena. La cosa che potrebbe rendere tutto più difficile è l'eventuale trasferimento di Ilary a Milano, magari con i figli, questo sì, complicherebbe di molto le cose.

Totti è stanco di passare da marito fedifrago, mentre pare che le ragioni della separazione siano ben più complesse e che Noemi Bocchi abbia un ruolo marginale in tutto ciò. I nodi verranno al pettine al momento del confronto legale che è ormai prossimo.