Aurora Ramazzotti è incinta: Eros e Michelle nonni a gennaio

Lo ha rivelato la rivista Chi in esclusiva: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza aspettano un figlio. Qualche settimana fa la giovane era stata paparazzata insieme a mamma Michelle in Sardegna mentre comprava proprio un test di gravidanza e ora sappiamo il risultato. E pensare che si credeva che fosse Michelle quella incinta (la showgirl è impegnata nella sua passionale storia con Giovanni Angiolini). La primogenita di Hunziker e Ramazzotti dovrebbe diventare mamma a gennaio.

I due piccioncini stanno anche cambiando casa, forse per accogliere al meglio il nuovo o la nuova arrivata. Goffredo e Aurora stanno insieme da anni e già convivono da un po’, ma tra i due l’amore è nato gradualmente, come ha raccontato proprio Aurora: “Non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. – aveva dichiarato tempo fa - Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”.

Al momento sui social dei diretti interessati tutto tace, aspettiamo quindi la conferma ufficiale.