Michelle Hunziker con l’anello regalato da Trussardi al dito: vuole riconquistarlo?

Michelle Hunziker dopo la rottura con il chirurgo Roberto Giovanni Angiolini sembra essere piuttosto nostalgica, si è mostrata sui social con l’anello di rubino e diamanti, regalatole dall’ex marito Trussardi, in bella mostra all’anulare della mano destra. Il gesto non è passato inosservato, tanto che il settimanale Chi crede che si tratti di un chiaro segnale della showgirl verso l’ex marito. Tra l’altro in uno degli ultimi scatti di Michelle si intravede nuovamente la fede al dito, scomparsa subito dopo la separazione. “Secondo le nostre fonti ci sarebbe stato un tentativo di riavvicinamento con l’ex marito Tomaso Trussardi per trovare punti di equilibrio insieme - scrive la rivista di gossip - ma per il momento per Tomaso non se ne parla. Malgrado sia un papà presente con le figlie Sole e Celeste, la rottura è stata troppo brusca e dolorosa e forse il fidanzamento veloce della sua ex con Angiolini non è stato ancora superato”.

Con Angiolini invece non ci sono dubbi che sia finita, pare essersi trattato di un flirt nato troppo in fretta in un momento di instabilità della showgirl, fresca di separazione dal padre delle sue due bambine Sole e Celeste. Tra il chirurgo e la showgirl la storia è naufrgata nonappena tornati dalle ferie in Costa Smeralda: Michelle è rientrata a Milano da sola mentre Giovanni ha fatto perdere le sue tracce per settimane. Ora sono entrambi su piazza, ma la conduttrice sembra avere il cuore ancora fermo a Trussardi.