Luca Argentero di nuovo papà: l’annuncio sui social

L’attore Luca Argentero ha festeggiato l’attesa di un nuovo pargolo con un ritratto di famiglia pubblicato su Instagram con un semplice e romantico messaggio: “Io, te, Nina e una nuova luce…”. Nella foto si intravede il suo profilo insieme alla compagna Cristina Marino in dolce attesa, mentre lui tiene in braccio la piccola Nina Speranza, nata nel 2020.

L’attore non ha mai nascosto di volere una famiglia numerosa, così come la sua compagna: “Mi piacerebbe averne tre di figli – aveva dichiarato Cristina – Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio”.

Luca sembra essere convinto delle sue scelte e in una recenta intervista ha raccontato la loro vita domestica: “Sono bravo con le faccende domestiche… Non sono uno chef e non diventerò un maestro pasticciere, ma mi piace cucinare e prendermi cura della mia casa e della mia famiglia. Cucino quando ho il tempo per farlo, di solito quando sono in campagna. Non preparo ricette speciali. I piatti del cuore li ritrovo a casa di mamma. Io e Cristina cerchiamo di mangiare in modo semplice: una buona pasta e tante verdure. E sicuramente nostra figlia respirerà queste abitudini”.

In bocca al lupo per la nuova gravidanza!