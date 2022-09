George Clooney e Julia Roberts si baciano nel film Ticket to Paradise

George Clooney e Julia Roberts sono stati intervistati dal New York Times per parlare del loro ultimo film insieme: Ticket To Paradise. I due divi, amici e colleghi da oltre 20 anni, sono tornati insieme sul set, consolidando nuovamente il loro rapporto.

Per il bacio tra Julia Roberts e George Clooney ci sono voluti 80 ciak

La coppia di amici ha riso e scherzato riguardo a uno dei momenti più delicati del film: la scena del bacio tra i protagonisti. “Un solo bacio. E l’abbiamo fatto durare per tipo sei mesi –, ironizza Julia Roberts – Ci sono volute 79 riprese di noi che ridevamo e poi quella di noi che ci baciavamo”. Il risultato di questo faticoso lavoro sarà visibile nelle sale il 6 ottobre, data di uscita del film nel nostro Paese.

Le riprese di Ticket To Paradise durante il Covid hanno avvicinato George Clooney e Julia Roberts

Le riprese della commedia romantica sono iniziate in Australia durante la pandemia e quest'esperienza ha contribuito a cementare il rapporto tra i due amici: “I Clooney mi hanno salvato dalla completa solitudine e disperazione”; ha affermato Julia Roberts. Gli attori si trovavano sul sei in un’isola australiana, lontano da tutti e da tutto. Julia viveva in un bungalow, vicino a quello di George che era in compagnia della moglie Amal Clooney e dei loro due gemelli, Ella e Alexander. La famiglia Clooney ha fatto compagnia a Julia Roberts, tanto che i figli di Clooney la chiamavano "zia".

Ticket to Paradise: una commedia romantica sugli ex

La trama del film è basata sulla storia di due ex coniugi che non si sopportano, ma che si alleano nel tentativo di evitare che la figlia si sposi, ripetendo l’errore fatto da loro 25 anni prima. Ma i personaggi interpretati da George Clooney e Julia Roberts riscopriranno l’amore?