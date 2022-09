Addio alla regina Elisabetta

Oggi diciamo addio a una delle sovrane più amate in tutto il mondo e che ha governato per ben 70 anni. È ufficiale: Regina Elisabetta II è deceduta in seguito a condizioni di salute già gravissime.

Si trovava nella sua residenza a Balmoral, accanto a lei tutta la sua famiglia, i figli e i nipoti. L’annuncio ha colpito i sudditi come un fulmine a ciel sereno e migliaia sono stati i messaggi di cordoglio sui social.

Il figlio Carlo diventa così Re d'Inghilterra e si attiverà il l'operazione London Bridge is down.

La Regina Elisabetta

Figlia maggiore del Duca di York e di sua moglie Elisabetta, diventa erede al trono nel 1936. Nel 1947 sposa il principe Filippo dal quale ha quattro figli: Carlo, principe del Galles, Anna, principessa reale, Andrea, duca di York, ed Edoardo, conte di Wessex.

Diventa regina all'età di venticinque anni, venendo incoronata il 2 giugno 1953 nell'Abbazia di Westminster.

Le condizioni di salute della Regina

In seguito all'infezione da Covid-19 la Regina aveva diminuito drasticamente ogni uscita ufficiale e non si muoveva dalle sue residenze. Da tempo Elisabetta II aveva problemi a muoversi per via dei dolori alle gambe e alla schiena e, in seguito alla morte di suo marito Filippo, le sue condizioni di salute si sono sempre più aggravate.

Operazione London Bridge is down

Si tratta del nome in codice del piano per gestire i funerali della sovrana. Il piano prevede di coinvolgere dipartimenti del governo, la polizia della città di Londra, l’esercito britannico, la Chiesa d'Inghilterra, i media e i Parchi reali di Londra. Il piano si divide in undici giorni, che partono giorno della morte della sovrana fino al funerale che verrà celebrato nell’abbazia di Westminster.

La proclamazione del successore

Il Consiglio di successione proclamerà il nuovo monarca il giorno dopo la morte della regina. Il figlio Carlo dovrà essere annunciato Re d'Inghilterra domani venerdì 9 settembre, alla presenza del primo ministro e dei ministri più importanti.